Scientific Reports: японские ученые объяснили материнскую жестокость физиологическими особенностями
Матери, которые допускают жестокость в отношении своих детей, имеют определенные особенности в работе мозга. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на Scientific Reports.
Ученые из Университета Фукуи пришли к выводу, что многие показатели в мозге жестоких женщин снижены. В частности, диффузия воды в одном из его отделов.
По этой причине женщины становятся более импульсивными и склонными в проявлению жестокости.
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