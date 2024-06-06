Scientific Reports: японские ученые объяснили материнскую жестокость физиологическими особенностями

Матери, которые допускают жестокость в отношении своих детей, имеют определенные особенности в работе мозга. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на Scientific Reports.

Ученые из Университета Фукуи пришли к выводу, что многие показатели в мозге жестоких женщин снижены. В частности, диффузия воды в одном из его отделов.

По этой причине женщины становятся более импульсивными и склонными в проявлению жестокости.