Scientific American: добавление нескольких минут ко сну может существенно повлиять на продолжительность жизни

В исследовании участвовали почти 60 тысяч человек. Ученые анализировали данные фитнес-браслетов и анкет о питании, оценивая продолжительность жизни и количество лет, прожитых без серьезных заболеваний, написали «Известия».

Результаты показали, что добавление нескольких минут ко сну, к физической активности и увеличение потребления овощей могут существенно повлиять на продолжительность жизни. Так, при добавлении пяти минут ко сну, двух минут к физической активности и нескольких ложек овощей в день можно теоретически прибавить около года жизни людям с неблагоприятными привычками.

Более заметные изменения наблюдались при дополнительных 24 минутах сна, четырех минутах физической активности, а также по одной порции овощей и цельнозерновых продуктов в день. С таким подходом продолжительность жизни становилась больше на четыре года.

Сон, движение и питание работают только вместе, а улучшение лишь одного аспекта давало слабый эффект. Профессор Эми Джеймисон из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре назвал результаты обнадеживающими.