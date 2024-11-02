ScienceAlert: ученые проверили теорему о «бесконечных обезьянах»

Ученые Стивен Вудкок и Джей Фаллетта из Технологического университета Сиднея проверили «теорему бесконечных обезьян» на практике, но не получили ее подтверждения. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на ScienceAlert.

В основе теоремы лежит теория вероятности. Согласно ней, если некая абстрактная обезьяна будет бесконечно печатать на машинке, то со временем она выдаст какой-то осмысленный текст, например, «Гамлета».

Однако ученые провели мысленный эксперимент. Они поместили в него 200 тысяч обезьян, которые печатали на 30 клавишах в течение 10 в сотой степени лет. Однако результат не выдал ни одного связного текста.

Кроме того, подсчеты ученых показали, что даже шанс того, что шимпанзе за всю жизнь напечатает хотя бы слово «банан» равна 0.