ScienceAlert: тальк, используемый в косметике, может спровоцировать развитие рак

Ученые выяснили, что тальк, который часто используют в декоративной косметике для гладкости кожи, может спровоцировать раковые заболевания. Об этом написало издание ScienceAlert.
Все дело в том, что тальк соседствует с асбестом, который имеет канцерогенные свойства. Производители косметики тщательно очищают тальк при добавлении его в продукт, однако из-за больших объемов работа делается не всегда качественно, сообщил «Петроград».
Девушкам в молодом возрасте, а также беременным не рекомендуется пользоваться подобной косметикой. Сейчас многие производители заменяют тальк кремнеземом, каолином и рисовым порошком, рассказали специалисты.
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