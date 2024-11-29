ScienceAlert: тальк, используемый в косметике, может спровоцировать развитие рак

Ученые выяснили, что тальк, который часто используют в декоративной косметике для гладкости кожи, может спровоцировать раковые заболевания. Об этом написало издание ScienceAlert .

Все дело в том, что тальк соседствует с асбестом, который имеет канцерогенные свойства. Производители косметики тщательно очищают тальк при добавлении его в продукт, однако из-за больших объемов работа делается не всегда качественно, сообщил «Петроград».

Девушкам в молодом возрасте, а также беременным не рекомендуется пользоваться подобной косметикой. Сейчас многие производители заменяют тальк кремнеземом, каолином и рисовым порошком, рассказали специалисты.