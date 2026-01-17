ScienceAlert: регулярные занятия спортом помогают в лечении депрессии

Анализ десятков клинических исследований, проведенный группой ученых из Великобритании, показал, что регулярные занятия спортом могут оказывать значительное положительное воздействие на людей с депрессивными расстройствами. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на ScienceAlert.

Согласно данным ученых, по эффективности такой подход может конкурировать с традиционными методами лечения, включая психотерапию и медикаменты. Однако универсального рецепта не существует: реакция на физические нагрузки у разных людей может отличаться.

Исследования показали, что наибольший эффект наблюдается при умеренных нагрузках, а не при интенсивных тренировках. Оптимальное количество занятий — от 13 до 36 сессий.