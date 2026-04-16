Science: влияние генетики на срок жизни может достигать примерно 50–55%

Ранее предполагалось, что наследственность объясняет лишь около 20–25% различий в продолжительности жизни человека, а некоторые исследования оценивали этот вклад даже менее чем в 10%. Однако ученые выяснили, что такие оценки были занижены, сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на журнал Science.

В прежних работах не учитывались внешние причины смерти, не связанные напрямую со старением: например, инфекции, несчастные случаи или насилие. Авторы проанализировали данные скандинавских близнецовых исследований, включая пары, выросшие в разных условиях, и применили математическое моделирование. Это позволило отделить влияние генетики от факторов среды.

Оказалось, что если исключить внешние причины смертности, вклад генов в продолжительность жизни может достигать примерно 50–55%. Ученые подчеркивают, что даже при высокой наследуемости примерно половина различий в продолжительности жизни по-прежнему связана с внешними факторами — образом жизни, медицинской помощью и случайными биологическими процессами.