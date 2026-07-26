Science: нейробиологи выяснили, что все певчие птицы планеты используют лишь восемь базовых звуков

Разнообразие и архитектура птичьего вокала долгое время оставались загадкой для науки. Новое исследование Лионского центра нейробиологических исследований во Франции, охватившее 116 тысяч песен 3160 видов, показало: все рулады строятся на комбинации одних и тех же восьми основных акустических мотивов (трели, свист, гармонические ноты). Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на журнал Science.

Певчие птицы составляют почти 60% всех пернатых на планете — известно более 6500 видов, произошедших от общего предка свыше 50 миллионов лет назад. Каждый вид использует около пяти из восьми базовых мотивов, но один из них всегда доминирует.

По словам ученых, эти звуки возникли на ранних этапах эволюции и адаптировались под местную среду. Ровные свистки популярны во влажных тропиках, где густая листва глушит звук. Сверхбыстрые трели чаще встречаются у птиц в регионах с умеренным климатом.