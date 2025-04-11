Science: найденная челюсть возле Тайваня подтверждает принадлежность денисовцев к Homo longi

Ученые обнаружили древнюю челюстную кость на дне моря возле острова Тайвань. Профессор Энрико Каппеллини из Копенгагенского университета назвал эту находку наиболее полным ископаемым денисовского человека. Челюсть принадлежала самцу, жившему как минимум 10 000 лет назад, написал журнал Science .

«В небольшом фрагменте кости кроется тайна их появления», — говорит профессор Каппеллини.

Денисовская челюсть, найденная в Тибете, начала дополнять картину, а последнее открытие добавило доказательств существования выдающихся челюстей с огромными зубами, сообщило издание MK.Ru.

Профессор отмечает: теперь у ученых более богатое представление о денисовском человеке.

Открытие раскрывает географический ареал древних видов, которые жили в то же время, что и современные люди и неандертальцы, и скрещивались с ними. Первые денисовские окаменелости были найдены в пещере в Сибири и представляли собой фрагмент пальца и несколько зубов. Дальнейшие открытия показали, что денисовцы выживали и в суровых условиях высокогорного Тибетского плато, и в более мягком климате Юго-Восточной Азии.

Руководитель исследований происхождения человека в Музее естественной истории в Лондоне профессор Крис Стрингер отметил, что последнее открытие подтверждает принадлежность денисовцев к группе Homo longi (человек-дракон).