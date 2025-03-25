Science: формирование памяти начинается задолго до развития речевых навыков

Новое исследование из Йельского университета проливает свет на то, как формируются воспоминания у младенцев и почему они становятся недоступными во взрослом возрасте. Об этом написал журнал Science .

Ученые обнаружили, что формирование памяти начинается задолго до развития речевых навыков. Исследование показало, что гиппокамп, отвечающий за память, претерпевает значительные изменения примерно в годовалом возрасте. В этот период наблюдается увеличение активности гиппокампа при столкновении с новой информацией, что совпадает с быстрым анатомическим ростом этой области мозга, сообщила «Мойка78».

Исследование также выявило, что принятие решений, связанных с памятью, требует участия орбитофронтальной коры. У младенцев постарше наблюдалась активность в этой области при просмотре знакомых и новых изображений. Это открытие позволяет предположить, что младшим детям не хватает нейронных механизмов для принятия сложных решений на основе воспоминаний.