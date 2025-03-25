Science: формирование памяти начинается задолго до развития речевых навыков
Новое исследование из Йельского университета проливает свет на то, как формируются воспоминания у младенцев и почему они становятся недоступными во взрослом возрасте. Об этом написал журнал Science.
Ученые обнаружили, что формирование памяти начинается задолго до развития речевых навыков. Исследование показало, что гиппокамп, отвечающий за память, претерпевает значительные изменения примерно в годовалом возрасте. В этот период наблюдается увеличение активности гиппокампа при столкновении с новой информацией, что совпадает с быстрым анатомическим ростом этой области мозга, сообщила «Мойка78».
Исследование также выявило, что принятие решений, связанных с памятью, требует участия орбитофронтальной коры. У младенцев постарше наблюдалась активность в этой области при просмотре знакомых и новых изображений. Это открытие позволяет предположить, что младшим детям не хватает нейронных механизмов для принятия сложных решений на основе воспоминаний.