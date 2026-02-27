Science Focus: настольные игры могут снизить риск деменции

Настольные игры — это не только увлекательное времяпрепровождение, но и эффективный способ поддерживать здоровье мозга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на публикацию в BBC Science Focus .

По данным ученых, настольные игры активизируют различные когнитивные способности, включая решение задач, критическое мышление, принятие решений, память и концентрацию.

Французские исследования показали, что у людей старше 65 лет, регулярно играющих в настольные игры, риск развития деменции снижается на 15%. Ученые из Испании выяснили, что у жителей домов престарелых, которые участвуют в игровых сессиях дважды в неделю, улучшаются когнитивные показатели и общее качество жизни.