Science Daily: витамин D помогает улучшить память и мышление у пожилых людей

Ученые из Университета Эмори выяснили, что витамин D может положительно влиять на когнитивные функции пожилых людей. В ходе исследования было обнаружено, что прием не менее 5 тысяч международных единиц витамина D в сутки улучшает результаты когнитивных тестов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Science Daily .

В эксперименте участвовали 54 пожилых человека с нарушениями сна и легкими когнитивными нарушениями. Исследователи сопоставили данные о приеме витамина D с результатами оценки когнитивных функций. Участники, принимавшие витамин D, набрали более чем на 13% больше баллов по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MoCA), чем те, кто не принимал добавку.

Авторы исследования отмечают, что результаты являются предварительными и не доказывают, что добавки с витамином D улучшают работу мозга. Однако они указывают на возможную связь между приемом витамина D и улучшением когнитивных показателей.

Витамин D играет важную роль в работе нервной системы и мышц. Его дефицит может быть связан с проблемами сна, включая бессонницу и частые пробуждения ночью. Нарушения сна, в свою очередь, широко распространены среди людей с болезнью Альцгеймера.

По мнению ученых, сочетание нарушений сна и легких когнитивных нарушений может представлять особый интерес для исследований. Они считают, что поиск доступных и потенциально изменяемых факторов на ранних этапах когнитивного снижения становится все более актуальным на фоне роста распространенности болезни Альцгеймера.

Однако для подтверждения полученных результатов необходимы более масштабные исследования.