Science Daily: употребление хлеба может приводить к набору веса даже без увеличения калорийности рациона
Специалисты Высшей школы экологии человека и жизни Осакского столичного университета выявили, что употребление хлеба и других продуктов, богатых углеводами, может способствовать набору веса даже при сохранении общей калорийности рациона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily.
Ученые провели эксперименты на мышах, разделив их на группы с разными рационами, включая стандартный корм, корм с добавлением хлеба, пшеничной или рисовой муки, а также высокожировую диету. Результаты показали, что мыши предпочитали углеводные продукты и набирали вес, даже если общая калорийность их рациона не увеличивалась.
Анализ с помощью непрямой калориметрии подтвердил, что причиной набора веса стало снижение расхода энергии, а не переедание. После исключения пшеничной муки из рациона масса тела и метаболические показатели мышей быстро нормализовались.