Science Daily: употребление хлеба может приводить к набору веса даже без увеличения калорийности рациона

Специалисты Высшей школы экологии человека и жизни Осакского столичного университета выявили, что употребление хлеба и других продуктов, богатых углеводами, может способствовать набору веса даже при сохранении общей калорийности рациона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily .

Ученые провели эксперименты на мышах, разделив их на группы с разными рационами, включая стандартный корм, корм с добавлением хлеба, пшеничной или рисовой муки, а также высокожировую диету. Результаты показали, что мыши предпочитали углеводные продукты и набирали вес, даже если общая калорийность их рациона не увеличивалась.

Анализ с помощью непрямой калориметрии подтвердил, что причиной набора веса стало снижение расхода энергии, а не переедание. После исключения пшеничной муки из рациона масса тела и метаболические показатели мышей быстро нормализовались.