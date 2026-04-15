Science Daily: умственная активность связана со снижением риска развития болезни Альцгеймера

Постоянная умственная активность, такая как чтение, письмо и изучение иностранных языков, связана со снижением риска развития болезни Альцгеймера на 38%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily .

Согласно данным исследования, среди участников с наивысшим уровнем когнитивного обогащения болезнь Альцгеймера развилась у 21%, тогда как среди тех, кто получал наименьшую интеллектуальную нагрузку на протяжении всей жизни, — у 34%. Высокая умственная активность была связана со снижением риска Альцгеймера на 38%, а легких когнитивных нарушений — на 36%.

Ученые подчеркивают, что установленная связь носит ассоциативный характер, а не доказывает причинно-следственную зависимость между умственной активностью и профилактикой заболевания.