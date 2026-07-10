Science Daily: ученые усомнились в способности лесов надолго сохранять углерод

Дубы продолжают поглощать углекислый газ после остановки сезонного роста. Это ставит под сомнение предположение, что усиление фотосинтеза ведет к увеличению массы дерева, сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily.

Леса играют важную роль в замедлении изменения климата, поглощая углекислый газ и сохраняя часть углерода в своих тканях. Однако новая работа показывает, что связь между фотосинтезом и сохранением углерода сложнее, чем предполагалось.

Выяснилось, что у дубов рост и фотосинтез часто не совпадают по времени. Например, на востоке США деревья росли с мая по июль, но продолжали фотосинтезировать до октября. Около 36% годового поглощения углерода приходилось на период после остановки роста.