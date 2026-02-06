Science Daily: ученые приблизились к разгадке сознания с помощью новой технологии

Исследователи из Массачусетского технологического института готовят новые эксперименты с применением транскраниального фокусированного ультразвука для изучения сознания. Этот метод может стать важным инструментом в исследованиях мозга, сообщил журнал Science Daily .

Сознание остается одной из самых сложных загадок науки. Новый метод предлагает способ изучения того, как физическая ткань мозга порождает мысли, эмоции и субъективный опыт.

Транскраниальный фокусированный ультразвук позволяет стимулировать различные участки мозга у здоровых людей без хирургического вмешательства. Это первый метод, позволяющий с высокой точностью воздействовать на глубинные структуры мозга без операции, написали «Известия».

Преимущество новой технологии заключается в возможности изучения причинно-следственных связей между активностью мозга и субъективным опытом. Исследователи планируют изучать роль префронтальной коры в восприятии, значение локальной и сетевой активности мозга, а также механизмы объединения информации в единый опыт.

По словам исследователя MIT и соавтора статьи Дэниела Фримена, новая технология открывает новые горизонты для исследований сознания.