Science Daily: ученые обнаружили влияние потепления на ледники Аляски

Ученые из международной группы под руководством Альбина Уэллса из Университета Карнеги — Меллона установили, что повышение средней летней температуры на 1 градусов увеличивает период таяния ледников Аляски примерно на три недели. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily .

Специалисты провели масштабный анализ состояния ледников, используя данные радарных спутников Sentinel-1 за период с середины 2016 по 2024 год. Исследование охватило практически каждый ледник в выбранном регионе площадью более 1,3 кв. км. Ученые пришли к выводу, что применение радара с синтезированной апертурой (SAR) является значительно более надежным методом мониторинга, чем традиционные оптические измерения, поскольку эта технология позволяет отслеживать состояние льда сквозь облачность и в условиях полярной ночи, написали «Известия».

Ведущий автор исследования Альбин Уэллс подчеркнул критическую важность полученных данных: способность количественно оценить изменения баланса массы ледников, включая объемы таяния и положение снеговой линии, является ключевым показателем их здоровья. В ходе работы было обнаружено, что кратковременные волны жары наносят существенный урон защитному снежному покрову. В аномально теплые периоды ледники теряли до 28%больше снега, чем обычно. Ярким примером служит ситуация на Аляске в 2019 году, когда из-за экстремальной жары снеговая линия поднялась почти на 107 метров выше нормы, оставляя лед незащищенным и вызывая его ускоренное таяние.