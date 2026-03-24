Science Daily: ученые обнаружили ранее неизвестный механизм повышения артериального давления

Исследователи выявили новый механизм повышения артериального давления, связанный с работой определенной области мозга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily .

Речь идет о латеральной парафациальной области, которая находится в стволе мозга и контролирует автоматические функции организма, такие как дыхание и сердечный ритм. Эта область активируется при «форсированном» выдохе — во время кашля, смеха или физической нагрузки.

Ученые выяснили, что в такие моменты активируется система, влияющая на сужение кровеносных сосудов. Эксперименты показали, что данная область мозга связана с нервными сигналами, вызывающими сокращение сосудов и повышение артериального давления. При этом при гипертонии активность этой зоны оказывается повышенной.