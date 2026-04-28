Science Daily: ученые нашли риск в приеме рыбьего жира при травмах мозга

Специалисты из Медицинского университета Южной Каролины под руководством нейробиолога Ондера Албайрама установили, что добавки с рыбьим жиром могут негативно влиять на восстановление мозга после легких черепно-мозговых травм (ЧМТ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily.

Исследование показало, что эйкозапентаеновая кислота (EPA), являющаяся одним из компонентов омега-3, может снижать способность мозга к регенерации. Накопление этой кислоты в тканях связано с плохим заживлением кровеносных сосудов после повреждений.

В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что длительный прием рыбьего жира приводит к ухудшению когнитивных способностей и памяти после ударов по голове. В коре головного мозга мышей было зафиксировано накопление тау-белка, что является признаком нейродегенеративных процессов.

Для подтверждения выводов команда проанализировала посмертные образцы тканей людей, страдавших хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ) из-за частых травм головы. Исследователи обнаружили у них признаки нарушения обмена жирных кислот и изменения в работе генов, отвечающих за стабильность сосудов.

Албайрам подчеркнул, что результаты исследования не означают полного запрета на использование добавок с рыбьим жиром. Другая составляющая омега-3 — докозагексаеновая кислота (DHA) — сохраняет свои полезные свойства для нейронов.