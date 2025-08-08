Science Daily: текториальная мембрана играет ключевую роль во временном нарушении слуха после громких звуков

Многие люди испытывали временное нарушение слуха после прослушивания громких звуков. О причинах этого явления рассказал руководитель исследования кафедры клинической и экспериментальной медицины Андерс Фридбергер. Его словам привел сайт «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.

По данным ученого, большинство людей испытывают временное ухудшение слуха после громких звуков, но затем он восстанавливается. Ключевую роль в этом процессе играет текториальная мембрана в улитке, которая служит хранилищем для ионов кальция. Эти ионы помогают регулировать работу сенсорных клеток.

Эксперимент на морских свинках показал, что при удалении кальция сенсорные клетки перестают функционировать. Аналогичный эффект наблюдается при воздействии громкого шума на внутреннее ухо.

«Когда мы подвергаем внутреннее ухо громкому шуму, уровень кальция в текториальной мембране снижается и сенсорные клетки перестают функционировать. Однако спустя некоторое время уровень кальция возвращается к прежнему состоянию и клетки начинают работать снова», — добавил Фридбергер.