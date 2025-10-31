Science Daily: симптомы, приписываемые глютену, могут быть связаны с другими факторами

Научные исследования подвергли сомнению представление о чувствительности к глютену. Оказалось, что симптомы, приписываемые глютену, могут быть связаны с другими факторами. Об этом сообщил журнал Science Daily .

Исследование показало, что симптомы, такие как вздутие живота, боль и усталость, часто провоцируются не глютеном, а другими компонентами пшеницы или ожиданиями людей. Ведущий автор, профессор Мельбурнского университета Джессика Бесекьерски, отметила: «Вопреки распространенному мнению, большинство людей с неспецифической глютеновой дисфункцией не реагируют на глютен», написали «Известия».

Ученые обнаружили, что только у небольшого числа людей проявляется настоящая реакция на глютен. Результаты имеют важные последствия для управления симптомами, связанными с кишечником, и могут повлиять на медицинскую диагностику и рекомендации по питанию.

Профессор Бесекьерски подчеркнула необходимость улучшения понимания этого заболевания и разработки более точных методов диагностики и лечения.