Science Daily: проблемы с кровоснабжением мозга могут быть ранним признаком болезни Альцгеймера

Специалисты из медицинской школы Keck School of Medicine of USC выявили, что проблемы с кровоснабжением мозга могут быть ранними признаками болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Science Daily , сообщили «Известия» .

Ученые обследовали пожилых людей как с когнитивными нарушениями, так и без них, и обнаружили прямую связь между показателями мозгового кровообращения и накоплением амилоидных бляшек, а также уменьшением гиппокампа — области мозга, отвечающей за память.

Исследование подтвердило, что участники с более здоровыми сосудистыми показателями имели меньшую нагрузку амилоидом и больший объем гиппокампа.