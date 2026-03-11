Science Daily: предтренировочные добавки могут привести к недосыпу у молодых людей

В журнале Science Daily появилась информация о том, что молодые люди, принимающие предтренировочные добавки, чаще сталкиваются с нехваткой сна. Ученые изучили данные участников в возрасте от 16 до 30 лет и обнаружили, что те, кто употреблял добавки перед тренировками в течение последнего года, более чем в два раза чаще жаловались на то, что спят пять часов или меньше за ночь.

Доцент факультета социальной работы Кайл Гэнсон отметил, что такие добавки становятся все популярнее среди подростков и молодежи. Однако результаты исследования указывают на возможные риски для здоровья, написали «Известия».

Одной из причин проблем со сном ученые называют высокое содержание кофеина и стимулирующих веществ в добавках. В некоторых из них уровень кофеина может достигать 90–350 мг, что значительно больше, чем в банке газированного напитка типа колы (около 35 мг) или в чашке кофе (примерно 100 мг).

Исследователи подчеркивают, что недостаток сна может негативно сказаться на физическом развитии, психическом состоянии и учебной успеваемости молодых людей. По рекомендациям специалистов, подросткам необходимо спать от восьми до десяти часов в сутки, а молодым взрослым — от семи до девяти часов.

Авторы работы считают, что медицинские специалисты должны чаще обсуждать с подростками и их родителями использование спортивных добавок и рекомендовать избегать их приема как минимум за 12–14 часов до сна.