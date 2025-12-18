Science Daily: польза растительных продуктов для сердца зависит от их обработки

Новое исследование французских ученых показало, что растительные продукты минимальной промышленной обработки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ультраобработанные растительные продукты могут увеличить вероятность появления патологии на 40%. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Science Daily .

Исследователи провели анализ данных 63 835 взрослых. Те, кто употреблял больше качественных растительных продуктов минимальной обработки, имели примерно на 40% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел меньше таких продуктов и больше пищи животного происхождения.

При этом участники, чьи рационы включали ультраобработанные растительные продукты, такие как промышленные цельнозерновые хлеба, готовые супы, паста или салаты с заправкой, не получали пользы для сердца. А диеты с низкокачественными и ультраобработанными растительными продуктами, включая чипсы, сладкие напитки и шоколадные конфеты, повышали риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 40%.