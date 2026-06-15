Группа исследователей впервые оценила масштаб грибной сети в почве Земли и составила ее карту. Согласно данным, опубликованным в журнале Science Daily , общая протяженность грибной сети достигает 110 квадриллионов километров, что почти в один миллиард раз превышает расстояние от Земли до Солнца.

Ученые провели исследование арбускулярных микоризных грибов (АМ-грибов), которые находятся в симбиотической связи примерно с 70% всех видов растений на планете. Эти грибы формируют под землей обширную и сложную инфраструктуру, состоящую из гиф — тонких нитевидных структур, пронизывающих почву, написали «Известия».

Как отмечают исследователи, около 40% всей биомассы грибной сети сосредоточено именно в травянистых экосистемах, таких как степи и луга. Наиболее плотные и разветвленные подземные сети были обнаружены в уникальных природных зонах: затопленных лугах Южного Судана, на высокогорном Тибетском плато и в болотах Эверглейдс во Флориде. Доктор Джастин Стюарт подчеркивает колоссальный масштаб этого явления, отмечая, что «в одной чайной ложке почвы может содержаться до 10 метров микоризной сети».

Авторы научной работы называют эти грибные образования «подземной кровеносной системой» Земли. Их роль в глобальных экологических процессах огромна: по оценкам ученых, ежегодно эти сети перемещают в почву около четырех миллиардов тонн эквивалента углекислого газа, что составляет примерно 11% от всех ежегодных антропогенных выбросов. Общая масса углерода, запасенного в этих сетях, достигает 300 миллионов тонн, что в четыре–шесть раз превышает совокупную массу всего человечества.