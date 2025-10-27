Science Daily: ни одно поколение, рожденное после 1939 года, не доживет до 100 лет

Профессор Университета Висконсин-Мэдисон Эктор Пифарре-и-Аролас и его коллеги из Института демографических исследований Макса Планка и Национального института демографических исследований опубликовали результаты исследования, которое показало замедление темпов роста продолжительности жизни. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Science Daily .

Ученые проанализировали информацию из 23 стран с высоким уровнем дохода и низкой смертностью, применив шесть независимых методов для прогнозирования тенденций смертности.

«Беспрецедентный рост продолжительности жизни, достигнутый нами в первой половине XX века, по всей видимости, вряд ли повторится в обозримом будущем», — подчеркнул Эктор Пифарре-и-Аролас.

Согласно прогнозу, ни одно поколение, родившееся позже 1939 года, не достигнет возраста в 100 лет.