Science Daily: нейробиологи выяснили, что иммунные клетки могут замедлить старение

Профессор кафедры микробиологии, иммунологии и генетики имени Шраги Сегала на факультете медицинских наук Университета Бен-Гурион Алон Монсонего сделал важное открытие. Он обнаружил подмножество Т-хелперных лимфоцитов, количество которых увеличивается с возрастом и может замедлять старение организма. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.

По словам профессора, эти клетки отражают биологический возраст человека, который может не совпадать с хронологическим. Исследования показали, что у долгожителей старше 100 лет также повышено количество этих клеток. Это позволяет предположить, что они помогают поддерживать иммунный ответ в соответствии с возрастом.

С возрастом клетки теряют способность к восстановлению, а также накапливаются сенесцентные клетки, вызывающие воспаление и повреждение тканей. Ученые выяснили, что некоторые Т-хелперы способны уничтожать такие клетки и ограничивать их вред.

Эксперименты на мышах показали, что сокращение количества этих клеток ускоряет старение и сокращает продолжительность жизни животных. Исследователи предлагают отслеживать иммунный профиль людей начиная с 30 лет, чтобы оценить биологический возраст и корректировать процессы старения.

«Говорят, что для обращения старения вспять и омоложения нужно перезагрузить иммунную систему, как у людей в возрасте 20 лет. Однако наши исследования показывают, что это может быть не так», — подчеркнул профессор Монсонего.

Ученые считают, что открытие поможет разработать новые методы диагностики и терапии, направленные на здоровое долголетие.