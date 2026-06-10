Science Daily: нейробиологи определили, что ацетилхолин влияет на изменение поведения

Ученые из Окинавского института науки и технологий выяснили, что ацетилхолин играет важную роль в процессе изменения поведения. Исследование опубликовали в журнале Science Daily, сообщил сайт «Известия» .

В ходе экспериментов японские нейробиологи обучили мышей проходить виртуальный лабиринт и вырабатывать стабильную стратегию получения вознаграждения. Затем условия изменились: привычный путь перестал приносить результат. С помощью двухфотонной микроскопии авторы работы зафиксировали всплеск выброса ацетилхолина в мозге грызунов в момент, когда те не получали ожидаемой награды.

«На нейрофизиологическом уровне мы наблюдали значительное увеличение высвобождения ацетилхолина в определенных областях мозга. А на поведенческом уровне мы увидели, что больше мышей демонстрируют так называемое поведение "переключения на проигрыш", меняя свой выбор в лабиринте после отсутствия вознаграждения», — отметил первый автор исследования Гидеон Сарпонг.

Ученые обнаружили, что чем выше был уровень ацетилхолина, тем охотнее подопытные отказывались от старой стратегии в пользу новой. Чтобы подтвердить гипотезу, биологи искусственно снизили способность мозга вырабатывать этот нейромедиатор. В результате мыши стали значительно реже корректировать свои действия, продолжая следовать неэффективному алгоритму даже после серии неудач.

По мнению авторов, открытие механизмов поведенческой гибкости поможет в разработке новых методов лечения зависимостей, обсессивно-компульсивного расстройства и болезни Паркинсона. Джеффри Викенс, соавтор работы, подчеркнул, что при этих состояниях пациенты часто испытывают трудности с отказом от заученных привычек, а уровень ацетилхолина в их организме нередко изменен.