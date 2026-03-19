Science Daily: напитки с кофеином могут замедлить старение мозга

Недавно ученые пришли к выводу, что употребление кофе и чая способно замедлить процесс старения мозга. Это открытие может стать значимым шагом в области нейронаук и здравоохранения. Об этом сообщила Тульская Служба Новостей со ссылкой на публикацию Science Daily.
Эксперты отмечают, что кофеин, содержащийся в этих напитках, оказывает положительное влияние на когнитивные функции человека. Однако специалисты подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих результатов и изучения возможных побочных эффектов.
