Science Daily: напитки с кофеином могут замедлить старение мозга

Недавно ученые пришли к выводу, что употребление кофе и чая способно замедлить процесс старения мозга. Это открытие может стать значимым шагом в области нейронаук и здравоохранения. Об этом сообщила Тульская Служба Новостей со ссылкой на публикацию Science Daily.