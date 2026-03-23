Science Daily: на индонезийском острове нашли старейший отпечаток руки наскального периода

Исследователи из международной группы обнаружили на острове Сулавеси в Индонезии отпечаток руки, которому около 67,8 тысячи лет. Об этом 22 марта сообщило издание Science Daily .

Уникальное изображение было найдено в известняковой пещере. Ученые считают, что оно является самым старым достоверно датированным образцом наскального искусства в мире. Для определения возраста рисунка специалисты применили уран-серийное датирование. Анализируя минеральные слои над и под изображением, они смогли точно установить период его создания, написал «ФедералПресс».

Ученые обратили внимание на то, что после создания рисунок был частично изменен: линии пальцев сузили, и отпечаток стал напоминать коготь. Исследователи считают, что такие изменения могли иметь символическое значение, но точная интерпретация пока неизвестна.

Эксперты полагают, что находка свидетельствует о раннем развитии символического мышления и духовных представлений у древних людей. Она также помогает лучше понять миграционные пути Homo sapiens, подтверждая гипотезу о том, что предки современных людей достигли региона Австралии и Новой Гвинеи не менее 65 тысяч лет назад.