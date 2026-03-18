Science Daily: лечение зубов может улучшить состояние сердца и снизить уровень сахара в крови

Исследователи выяснили, что успешное лечение инфекции зуба с помощью корневого канала оказывает положительное влияние на обмен веществ и сердечно-сосудистую систему. Пациенты показали снижение уровня сахара в крови, улучшение липидного профиля и уменьшение воспаления в течение двух лет после процедуры. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылклой на журнал Science Daily.

Корневой канал, применяемый для спасения поврежденного зуба, способен оказывать системное воздействие на здоровье организма. Исследование проводилось среди пациентов с апикальным периодонтитом — инфекцией зубного корня, которая может переносить бактерии в кровоток и вызывать воспаление. Хроническое воспаление связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и нарушением контроля уровня сахара в крови.

Ученые на протяжении двух лет отслеживали изменения в крови участников после лечения. Результаты показали снижение уровня глюкозы, улучшение холестеринового профиля и постепенное уменьшение маркеров воспаления. Бактерии из зараженных зубов оказывали влияние на метаболизм всего организма, и успешное лечение позволило нивелировать часть этих негативных эффектов.