Science Daily: исследователи подтвердили положительное влияние коллагена на здоровье

Профессор Ли Смит сообщил, что недавно проведенное исследование объединило наиболее значимые доказательства эффективности коллагена. Согласно выводам ученых, хотя коллаген и не является панацеей, его систематическое длительное применение приносит заметные результаты, особенно для кожи и при остеоартрите. Об этом проинформировал сайт «Известия» со ссылкой на Science Daily.