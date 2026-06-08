Science Daily: исследователи подтвердили положительное влияние коллагена на здоровье

Профессор Ли Смит сообщил, что недавно проведенное исследование объединило наиболее значимые доказательства эффективности коллагена. Согласно выводам ученых, хотя коллаген и не является панацеей, его систематическое длительное применение приносит заметные результаты, особенно для кожи и при остеоартрите. Об этом проинформировал сайт «Известия» со ссылкой на Science Daily.
Данные исследования подтверждают пользу коллагена в некоторых аспектах здорового старения и одновременно опровергают ряд мифов, связанных с его применением. Профессор подчеркнул, что полученные результаты имеют важное значение для понимания реального воздействия коллагена на организм человека.
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