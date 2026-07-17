Science Daily: исследователи обнаружили в нервных клетках защищающий от болезней белковый каркас

Ученые обнаружили в нервных клетках белковый каркас, который может защищать их от болезней. Каркас расположен под мембраной нейронов и контролирует поступление веществ в клетки, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.

Речь идет о мембранно-ассоциированном периодическом скелете (MPS) — решетчатой структуре, состоящей из повторяющихся белковых колец. Раньше считалось, что MPS поддерживает форму нейронов. Однако новое исследование показало, что эта структура также регулирует процесс эндоцитоза, при котором клетки поглощают различные молекулы.

Ученые использовали сверхразрешающую микроскопию для изучения выращенных в лаборатории нейронов. При повреждении MPS клетки начинали гораздо быстрее поглощать окружающие вещества, что указывало на то, что в нормальном состоянии белковая решетка ограничивает эндоцитоз.

Ускоренное поглощение веществ приводило к дальнейшему ослаблению MPS и запуску положительной обратной связи. В результате молекулярные сигналы активировали белки, которые разрушали новые участки каркаса, после чего в клетку поступало еще больше соединений.

Чтобы изучить возможную связь с болезнью Альцгеймера, исследователи повысили уровень белка-предшественника амилоида APP в нейронах. При повреждении MPS клетки быстрее поглощали этот белок, который затем превращался в токсичный бета-амилоид 42. В результате в нейронах накапливалось больше этого соединения, и усиливались признаки клеточной гибели.