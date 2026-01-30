Science Daily: дикая голубика способствует улучшению здоровья сердца и кишечника

По данным журнала Science Daily , регулярное употребление дикой голубики может положительно влиять на циркуляцию крови, метаболизм, здоровье кишечника и даже память.

В результате анализа 12 клинических исследований специалисты обнаружили улучшения функции сосудов, а также положительные изменения уровня артериального давления и метаболизма сахара. Однако для подтверждения этих данных требуются более масштабные и контролируемые исследования, написали «Известия».

Дикая голубика поддерживает эндотелиальную функцию сосудов, улучшая их способность расслабляться и реагировать на стимулы. Некоторые исследования показали изменения уже через несколько часов после употребления одной порции, а другие — после регулярного потребления в течение недель или месяцев.

Ученые установили, что дикая голубика содержит клетчатку и полифенолы, которые достигают толстой кишки почти нетронутыми. Там они преобразуются микробами в метаболиты, которые могут попасть в кровь. Эти метаболиты составляют около 40% активных соединений, обнаруженных в крови после употребления полифенол-содержащих продуктов, таких как дикая голубика.

«Примечательность дикой черники заключается в том, что она содержит многочисленные полифенолы и питательные вещества и, по-видимому, не оказывает своего благотворного воздействия на здоровье только посредством одного механизма», — отметила доктор философии, зарегистрированный диетолог-нутриционист, доцент Университета штата Флорида и ведущий автор обзора Сара А. Джонсон.

Кроме того, исследования показывают, что потребление дикой голубики может улучшить когнитивные функции, в том числе скорость мышления и память, особенно у пожилых людей. Это может быть связано с улучшением циркуляции крови по всему организму и другими кардиометаболическими изменениями.