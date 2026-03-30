Science Daily: диета может повысить риск депрессии у подростков

Специалисты обнаружили, что рацион питания подростков оказывает заметное влияние на их психическое состояние. У тех, кто придерживается здорового питания, симптомы депрессии проявляются реже. В то же время некачественная диета может стать причиной повышенного психологического стресса. Об этом сообщило издание Science Daily .

Профессор Школы психологии Университета Суонси Хейли Янг отметила: «Наши результаты свидетельствуют о том, что стратегии в области общественного здравоохранения должны отдавать приоритет комплексному подходу к питанию, а не приему отдельных добавок, когда речь идет о психическом здоровье подростков».

Исследование показало, что добавки отдельных нутриентов, включая витамин D, давали неоднозначные результаты. А вот сбалансированные диеты оказывали более устойчивое положительное воздействие на психическое состояние подростков, написали «Известия».

Эксперты подчеркивают, что подростковый возраст — это ключевой этап развития мозга и эмоциональной сферы, поэтому питание играет важную роль в формировании ментального здоровья. При этом исследователи отмечают недостаток научных работ по изучению влияния питания на такие аспекты, как тревожность, стресс, агрессия и самооценка.