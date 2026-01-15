Science Daily: бактерии полости рта могут влиять на развитие болезни Паркинсона

Специалисты обнаружили, что бактерия Streptococcus mutans, известная как возбудитель кариеса, может воздействовать на мозг и способствовать развитию болезни Паркинсона. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Science Daily , показало, что микроорганизмы из рта могут попадать в кишечник и производить вещества, способные через кровь повреждать нейроны, отвечающие за движение.

В ходе исследования ученые обнаружили повышенное количество Streptococcus mutans у пациентов с болезнью Паркинсона. Эта бактерия продуцирует фермент urocanate reductase (UrdA) и метаболит имидозолпропионат (ImP), которые могут попадать в мозг и разрушать дофамин-продуцирующие нейроны, написали «Известия».

Для проверки механизма влияния ученые провели эксперименты на мышах. При введении Streptococcus mutans в кишечник у животных повышался уровень ImP в крови и мозге, что приводило к повреждению дофаминовых нейронов, воспалению мозга, нарушению движений и накоплению белка альфа-синуклеина, связанного с прогрессированием болезни Паркинсона.

Дополнительные испытания показали, что эти эффекты зависят от активации сигнального белкового комплекса mTORC1. Блокирование mTORC1 с помощью препарата снижало воспаление мозга, потерю нейронов, накопление альфа-синуклеина и двигательные нарушения. Это указывает на возможные новые подходы к лечению болезни Паркинсона через контроль микробиома рта и кишечника.

По словам профессора Ары Ко, результаты исследования раскрывают механизм влияния оральных микробов на мозг и подчеркивают потенциал целенаправленной работы с микробиотой кишечника как стратегии терапии Паркинсона.