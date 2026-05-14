Science Daily: американские ученые открыли метод восстановления стволовых клеток крови

Ученые из Школы медицины Айкан медицинского комплекса Маунт-Синай совершили прорыв в области регенеративной медицины. Они нашли способ восстановить функции старых стволовых клеток крови, что может стать важным шагом в борьбе со старением. Об этом 12 мая сообщил журнал Science Daily .

Биологи провели исследование и обнаружили, что лизосомы — внутренние центры переработки клетки — с возрастом становятся чрезмерно активными и поврежденными. Это нарушает обмен веществ и ослабляет иммунную защиту организма, написали «Известия».

Профессор и руководитель исследования Саги Гаффари отметил: «Наши результаты показывают, что старение стволовых клеток крови не является необратимым процессом. Старые стволовые клетки крови способны возвращаться в молодое состояние; они могут восстанавливаться».

Для омоложения клеток команда использовала ингибитор вакуолярной АТФазы, который снизил избыточную кислотность и активность лизосом. После терапии старые стволовые клетки начали вести себя как молодые: их способность к регенерации и производству здоровых клеток крови и иммунитета восстановилась.

Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения возрастных заболеваний крови и повышения эффективности трансплантации стволовых клеток у пожилых пациентов.