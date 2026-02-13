Science: астрономы обнаружили планетную систему с «перевернутой» архитектурой

Астрономы из международной группы исследователей совершили необычное открытие — они нашли планетную систему, которая нарушает привычные представления о строении миров. Вместо ожидаемого порядка, где каменные планеты находятся ближе к звезде, а газовые гиганты — на окраинах, ученые обнаружили противоположную картину, сообщил сайт «Москва.ру» .

Звезда LHS 1903 — тусклый красный карлик, меньше и холоднее Солнца. Вокруг нее вращаются четыре планеты. Первые три соответствуют типичному строению: каменистая планета рядом со звездой и два газовых гиганта следом. Однако четвертая, самая дальняя планета, оказалась каменистой, что противоречит ожиданиям.

Ведущий автор исследования, профессор физики Уорикского университета Томас Уилсон, отметил, что в нормальных системах каменные планеты не рождаются далеко от своей звезды, по ту сторону газовых гигантов. Система LHS 1903 выглядит как будто вывернутая наизнанку.

Ученые рассмотрели несколько гипотез: космическое ДТП или миграция планет. Однако эти версии не подтвердились. Исследователи пришли к выводу, что планеты в этой системе рождались последовательно, каждая новая высасывала из системы газ и пыль. К моменту формирования четвертой планеты стройматериалы кончились, поэтому появился скромный каменный шар.

Это открытие меняет представления о строении планетных систем. Оно доказывает, что эволюция планет может быть более изобретательной, чем считалось ранее. Астрономы уже начали присматриваться к другим красным карликам, предполагая, что LHS 1903 не одинока в своем необычном строении. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.