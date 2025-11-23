Science: Антарктида может спасти Европу от экстремального холода

Новое исследование показало, что судьба важнейшего течения планеты — Атлантической меридиональной циркуляции (АМЦ), обеспечивающей мягкий климат Европы, связана с процессом таяния льдов в Антарктиде. Об этом сообщил сайт «Наш Город» со ссылкой на Science.

Ученые выяснили, что массовое таяние льда в Западной Антарктиде способно предотвратить полный коллапс течения, вызванный аналогичными процессами в Гренландии. Но даже в лучшем сценарии поток тепла существенно сократится, грозя континенту серьезными последствиями, такими как сильное похолодание и подъем уровня океана.

Специалисты подчеркнули необходимость дальнейших исследований влияния обоих полюсов на глобальные климатические изменения.