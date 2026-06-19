Science Alert: в метеорите с Марса обнаружили минерал, который ранее не находили в образцах марсианской породы

Международная группа исследователей изучила метеорит с Марса и обнаружила в нем минерал, который ранее не находили в образцах марсианской породы — гранат. Об этом написал Science Alert .

Минерал нашли в крошечном фрагменте метеорита размером около 0,8 на 0,5 мм. Всего обнаружили несколько зерен граната, но их наличие вызвало у ученых множество вопросов. На Земле такой минерал обычно образуется при высоких температурах, давлении или химических реакциях. Однако на Марсе подходящие условия для его появления до сих пор не фиксировали, добавил телеканал «Санкт-Петербург».

Примечательно, что найденный «марсианский гранат» имеет не красный, а желтовато-зеленый цвет. Эта разновидность минерала, известная как андрадит, часто встречается в метеоритах и по своим характеристикам близка к другим минералам.