Science Advances: вещество уролитин А из граната и грецких орехов помогло улучшить работу сердца на 80%

Соединение уролитин А, которое вырабатывается в организме после употребления граната, грецких орехов и ягод, может улучшать работу сердца при сердечной недостаточности. Об исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Science Advances.

В экспериментах на животных уролитин А улучшил показатели функционирования сердца до 80%, помог сердечной ткани расслабляться и снизил образование рубцов. Эффект также подтвердился на выращенной из стволовых клеток человеческой ткани. Соединение воздействует на белок PKG1α, запуская процесс расслабления мышцы.

Ведущий автор работы Джозеф Бургойн подчеркнул, что пока проведены только доклинические тесты. Гранаты рано считать лекарством от сердечной недостаточности — для подтверждения эффективности у пациентов требуются клинические испытания.