Science Advances: цельнозерновые продукты защищают кишечник от воспалительных заболеваний

Ученые из Университета штата Джорджия выяснили, что отказ от цельного зерна в пользу рафинированной муки может быть одной из причин роста воспалительных заболеваний кишечника. Исследование, опубликованное в Science Advances и Mucosal Immunology, впервые объяснило механизм защитного действия пшеничной клетчатки, сообщил Muksun.fm .

В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что пшеничная клетчатка, в отличие от других волокон, высвобождает связанные полифенолы, которые подавляют воспаление в кишечнике. Эффект наблюдался только у животных с подходящей микробиотой, что подчеркивает роль бактерий в здоровье ЖКТ.

Авторы предполагают, что массовый переход на рафинированную муку способствовал росту заболеваемости. Хотя исследования на людях еще впереди, ученые уже рекомендуют отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, фруктам и овощам.