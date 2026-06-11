Science Advances: европейцы не едят насекомых из-за генетического барьера

Ученые обнаружили эволюционную причину, по которой европейцы исторически не употребляют насекомых в пищу. Анализ ДНК из зубного камня древних людей показал, что в Европе и Азии эта еда была редкостью, в отличие от тропиков, сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Science Advances.

Ключевую роль сыграла способность переваривать хитин — основу экзоскелета. У жителей северных широт эта адаптация со временем ослабла, так как потребность в ней исчезла.

Исследователи считают, что именно эта тысячелетняя эволюция заложила основу современного культурного неприятия. Тем не менее, они не исключают, что переработанные продукты из насекомых могут стать экологичным источником питания в будущем.