Science Advances: древнейшие следы употребления наркотиков нашли ученые

Ученые обнаружили свидетельства того, что люди употребляли психоактивные вещества еще 25 тысяч лет назад. На острове Сулавеси в Индонезии найдены скелеты древних жителей, которые жевали бетельный орех — распространенный в Азии психостимулятор. Об этом сообщил сайт RTVI со ссылкой на Science Advances.

Исследование провели ученые из Университета Гриффита под руководством Адама Брумма. Они изучили скелеты двух древних обитателей острова Сулавеси. Возраст первого скелета — до 25 тысяч лет, второго — 7,6 тысячи лет. В зубах обнаружены характерные повреждения, вызванные постоянным жеванием твердого предмета.

Анализ эмали зубов позволил выявить остатки ареколина — основного психоактивного вещества в бетельном орехе. Ученые провели эксперименты, подтвердив, что при жевании ореха выделяется достаточное количество активного вещества для психостимулирующего эффекта. Вероятно, люди использовали бетельный орех для обезболивания, но со временем это привело к серьезным проблемам с зубами.