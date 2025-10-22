Schizophrenia Bulletin: слуховые галлюцинации при шизофрении связаны с нарушением восприятия своего внутреннего голоса

Австралийские психологи выдвинули новую теорию, объясняющую причину возникновения слуховых галлюцинаций у людей с шизофренией. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Schizophrenia Bulletin, проблема заключается в нарушении работы механизма мозга, отвечающего за распознавание внутреннего голоса, сообщил сайт aif.ru .

«Внутренняя речь — это тот самый внутренний голос, который комментирует наши действия, мысли и планы. Обычно мозг может "предсказать" звук собственного голоса и приглушает реакцию слуховой коры. Но если этот механизм нарушен, человек может воспринимать свои мысли как внешние звуки», объяснил руководитель работы, профессор Томас Уитфорд.

В ходе эксперимента 142 участника разделили на три группы: пациенты с шизофренией и недавними слуховыми галлюцинациями, пациенты с тем же диагнозом, но без галлюцинаций в последние дни, и здоровые добровольцы.

Во время выполнения задания участники мысленно проговаривали слоги «ба» или «би», когда через наушники звучали эти же звуки. У здоровых людей при совпадении внутреннего и внешнего звука активность слуховой коры снижалась, а у пациентов с галлюцинациями — усиливалась.

Профессор назвал это обратным эффектом подавления, который указывает на нарушение предсказательной функции мозга. В результате собственная внутренняя речь воспринимается как чужая.