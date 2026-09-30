SCC: около половины взрослых, переживших рак в детстве, столкнулись с депрессией

Почти половина взрослых, перенесших онкологические заболевания в раннем возрасте, сталкивается с депрессией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на публикацию в научном журнале Supportive Care in Cancer.

Специалисты обследовали 132 человека в возрасте от 18 до 40 лет. Большинство участников в раннем детстве перенесли острый лимфобластный лейкоз и проходили длительную терапию в больницах.

Клинически значимые симптомы депрессии выявили у 49% участников, проявления тревоги — у 41%, а на выраженную усталость пожаловались 43% опрошенных. Еще 28% взрослых столкнулись с когнитивными трудностями — проблемами с памятью и концентрацией внимания.

По мнению исследователей, на психологическое состояние и качество жизни повлияли тяжелое лечение, частые госпитализации и медицинские процедуры в детстве. Авторы работы призвали продолжить долгосрочное наблюдение за пациентами.