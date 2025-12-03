Сборная России победила на международной естественно-научной олимпиаде юниоров

Впервые на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла 22-я международная естественно-научная Олимпиада юниоров (IJSO-2025). В ней приняли участие 200 участников из 24 стран мира.

Организаторы события постарались создать и рабочую, и домашнюю обстановку одновременно, чтобы школьникам было комфортно общаться, думать и творить.

«К этому решению мы шли долго. И по итогам отбора и нашей заявки международный комитет принял решение проводить Олимпиаду в России», — сказал министр просвещения России Сергея Кравцов.

В этом году авторский коллектив из МФТИ составил непростые межпредметные задания. Все они были связаны с биологией, физикой и химией одновременно.

Уверенную победу одержала сборная России: школьники из нашей страны завоевали девять медалей, из которых семь — золотые.

Ранее стало известно, что студенты из Зарайска стали призерами олимпиады по английскому языку. В соревновании участвовали больше 850 учащихся со всей Московской области.