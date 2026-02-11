Сбор заявок на пятый сезон престижной научной премии стартовал в России

Сбор заявок на пятый сезон Научной премии Сбера стартовал в России. Награду вручают за фундаментальные научные результаты последних 10 лет, создающие задел для будущих открытий.

Лауреатов определяют в трех номинациях: «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная». Каждый победитель получит по 30 миллионов рублей.

Кроме того, для молодых ученых есть три номинации «AI в науке» — по семь миллионов каждому победителю. В этом году номинанты на них впервые получили право на самовыдвижение. Важно лишь, чтобы результаты были подтверждены публикациями в высокорейтинговых журналах или на ключевых AI-конференциях.

Таким образом, общий призовой фонд составил 111 миллионов рублей. Эти деньги должны помочь ученым, работающим в России и открывающим новые перспективы развития науки и технологий.

«Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить ученым условия для продуктивной работы, поддерживая как опытных исследователей, так и тех, кто только начинает свой путь в науке», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он назвал поддержку фундаментальной науки стратегически важной инвестицией в будущее России.