Саратовский биотехнолог Видяшева рассказала, что бактерии влияют на ощущение сытости и вес человека

Доцент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии СГМУ имени В. И. Разумовского Ирина Видяшева объяснила, что микроорганизмы в кишечнике могут влиять на обмен веществ и запасы жира. Они воздействуют на чувство голода, усвоение пищи и скорость восстановления микробиоты, сообщил телеканал «Саратов24» .

Как отметила эксперт, микробиота кишечника содержит гены, которые кодируют ферменты для расщепления углеводов. Благодаря этому микроорганизмы извлекают энергию из клетчатки. Если в микробиоте преобладают бактерии группы Firmicutes над Bacteroidetes, калории из пищи извлекаются активнее, что может привести к прибавке в весе, передает «Время Н».

Видяшева подчеркнула, что бактерии также влияют на чувство насыщения. Ключевую роль здесь играют короткоцепочечные жирные кислоты, которые действуют как сигнальные молекулы. Например, бутират стимулирует клетки к выработке гормонов насыщения — пептида YY (PYY) и глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Однако если рацион состоит из «нездоровой пищи», количество бактерий, производящих бутират, снижается, и сигнал насыщения ослабевает.

На состав микробиоты влияет множество факторов: не только рацион, но и стресс, прием лекарств, хронические заболевания. Поэтому восстановление микробиоты — это длительный процесс, который требует роста полезных штаммов и заживления кишечного эпителия.