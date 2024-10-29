Санкт-Петербург стал одним из лидеров в развитии науки и технологий

Санкт-Петербург занял вторую позицию в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию. Северная столица набрала почти 71 балл, уступив победное место Москве, передает «Петроград» со ссылкой на исследование РИА «Новости» .

Отметается, что лидеры рейтинга имеют большое количество научно-исследовательских институтов. Высокий уровень развития технологий в городах также обусловлен работой специализированных производств.

Третье место в рейтинге заняла Республика Татарстан. В конце списка оказались Ингушетия и Еврейская автономная область.