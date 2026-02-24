Самый ранний образец примитивной письменности обнаружили в пещере на юго-западе Германии

Археологи нашли в пещере на юго-западе Германии артефакт каменного века, который может оказаться самым ранним примером протописьменности. Это пластина из слоновой кости с вырезанными символами, возраст которой составляет почти 40 тысяч лет, сообщил MIR24.TV со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Саарского университета и Берлинского государственного музея в Германии проанализировали 260 предметов ориньякской культуры, найденных в пещерах на территории современной южной Германии. Это статуэтки и другие артефакты, вырезанные из слоновой кости и оленьих рогов, украшенные точками, линиями, зигзагами, крестами и другими символами.

Исследователи каталогизировали более трех тысяч отдельных меток и начали искать закономерности в их расположении с помощью алгоритмов и теоретико-информационных моделей. Результаты показали, что последовательности символов были не случайными.

Ученые пришли к выводу, что символы появлялись в «продуманных, повторяющихся последовательностях с поддающейся измерению структурой». Эта структура оставалась неизменной на протяжении 10 тысяч лет. Символы использовались для общения людей и передачи определенной информации, но затем эта традиция исчезла.

Самым старым артефактом с символами стала статуэтка из слоновой кости в виде антропоморфной фигуры, возраст которой оценили в 38 тысяч лет. Ученые отметили, что настоящая письменность, представляющая запись разговорного языка, появилась около пяти тысяч лет назад.